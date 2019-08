Die griechische Polizei hat zahlreiche Migranten festgenommen, die mit gefälschten Pässen und Ausweisen in andere EU-Staaten reisen wollten.

An den Flughäfen der Inseln Santorin, Kos, Iraklion und Kreta hätten seit Anfang August 48 Menschen gefälschte Reisedokumente vorgezeigt, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Polizei. Sie hätten vorgehabt, nach Deutschland, Schweden, in die Niederlande sowie andere europäische Staaten weiterzureisen. Weiter hieß es, während der Feriensaison würden in griechischen Flughäfen fast täglich Migranten mit gefälschten Reisedokumenten kurz vor dem Abflug gestoppt. In einigen Fällen hätten die Schleuser auch Komplizen unter dem Flughafenpersonal.



Nach Angaben der Polizei kosten solche Fälschungen auf dem Schwarzmarkt je nach Qualität zwischen 500 und 3.000 Euro.