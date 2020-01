Griechenland hat in den vergangenen Tagen zahlreiche abgelehnte Asylbewerber in die Türkei zurückgeschickt.

Dies teilte der stellvertretende Regierungschef Georgiadis mit. Seinen Angaben zufolge werden etwa 30 Migranten pro Tag zurückgebracht. Damit setze man ein neues Gesetz um, mit dem Asylverfahren beschleunigt werden, sagte Geogiadis. Das Gesetz war am 1. Januar in Kraft getreten. Mit der Neuregelung haben Migranten kaum noch die Chance, nach Ablehnung ihres ersten Asylantrags in Griechenland zu bleiben. Bislang reichte ein einfacher vorgedruckter Antrag, um die Abschiebung hinauszuzögern. Dies ist jetzt nicht mehr möglich.