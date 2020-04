Die Ausreise von 50 minderjährigen Flüchtlingen aus Griechenland nach Deutschland verzögert sich.

Das teilte das griechische Migrationsministerium mit. Demnach werden die Mädchen und Jungen erst am kommenden Samstag in der Bundesrepublik erwartet. Ursprünglich sollte der Flug bereits am Freitag stattfinden.



Der Plan sieht vor, dass rund 1.600 Minderjährige in andere EU-Staaten gebracht werden. Das Verfahren wird aber nach Schätzung der griechischen Regierung länger als bislang erhofft dauern.