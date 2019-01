Die griechische Regierung hat eine Anhebung des Mindestlohns um elf Prozent beschlossen.

Ministerpräsident Tsipras sagte in Athen, die Erhöhung auf 650 Euro pro Monat solle am 1. Februar in Kraft treten. Nach einem Jahrzehnt mit Lohnkürzungen gehe es damit einen historischen Schritt nach vorne. Das Vertrauen in die griechische Wirtschaft wachse, betonte Tsipras. Das Land könne sich die Anhebung des Mindestlohns leisten.



Vor gut fünf Monaten war das internationale Hilfsprogramm für Griechenland abgelaufen. Während der Finanzkrise war der Mindestlohn von 751 auf 586 Euro gesenkt worden.



Die Regierung in Athen bereitet zudem den Weg zurück an den Kapitalmarkt vor. Sie plant einen ersten Test mit der Ausgabe einer fünfjährigen Staatsanleihe. Damit sollen nach Angaben des Finanzministeriums bis zu drei Milliarden Euro an neuen Schulden aufgenommen werden.