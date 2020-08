Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hat Frankreich für die Unterstützung im Streit mit der Türkei gedankt.

Er sagte, Präsident Macron sei ein wahrer Freund Griechenlands. Macron hatte gestern angekündigt, dass Frankreich seine Militärpräsenz im Mittelmeer vorübergehend verstärken wird. Grund ist ein türkisches Forschungsschiff, das zwischen Kreta und Zypern Öl- und Gasvorkommen erkundet und dabei von Kriegsschiffen begleitet wird. Griechenland beansprucht das Seegebiet für sich.



Mitsotakis warnte in einer Fernsehansprache vor der Gefahr eines Unfalls in der aufgeheizten Situation. Griechenland sei nicht gegen Dialog. Allerdings werde ein Dialog irrelevant in einem Klima der Spannung und Provokation. Der türkische Präsident Erdogan sagte, eine Lösung des Konflikts könne nur in Verhandlungen erreicht werden. Die Türkei suche kein Abenteuer.



Sowohl Griechenland als auch die Türkei sind Mitglieder der Nato.