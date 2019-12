Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis hat Deutschland aufgefordert, weitere Flüchtlinge von der Insel Lesbos aufzunehmen.

Die Idee des sogenannten Dublin-Verfahrens sei, dass ein Teil der Asylantragsverfahren in anderen Ländern durchgeführt werde, sagte er der Zeitung "Bild am Sonntag". Es müsse mehr Lastenteilung geben. Griechenland habe die Grenzen seiner Kapazität erreicht. Pro Tag nehme sein Land 400 bis 500 Menschen auf. - Die Registrierungslager auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis sind überfüllt. Dort leben nach Angaben des griechischen Ministeriums für Bürgerschutz rund 39.000 Menschen, obwohl nur Platz für rund 7.500 ist. Der Chef des UNO-Flüchtlingshilfswerks, Grandi, hatte kürzlich nach einer Inspektion des Lagers auf Lesbos die Lage als katastrophal bezeichnet.



Nach einem Bericht der "Welt am Sonntag" fordern 40 Europaabgeordnete aus mehreren Ländern von EU-Kommissionschefin von der Leyen, sich für die Errichtung von Asylzentren an Europas Außengrenzen einzusetzen.