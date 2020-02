Der griechische Regierungschef Mitsotakis hat Migranten ohne Aussicht auf Asyl vor einer Flucht nach Griechenland gewarnt.

Das Geld, das diese Menschen an die Schleuser zahlten, nütze nichts, sagte Mitstakis in einer Fernsehansprache. Die Route führe nicht zum griechischen Festland oder nach Europa, sondern zurück in die Türkei. Zuvor waren die Bewohner auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos in einen Generalstreik getreten. Bei Protesten forderten sie, dass keine neuen Flüchtlingslager gebaut und die bestehenden aufgelöst werden. Auf Lesbos kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten.



Die Regierung hält trotzdem an den Plänen zum Bau neuer Lager fest. Sie sollen die bestehenden Einrichtungen ersetzen. Derzeit sitzen auf den Ägäis-Inseln rund 40.000 Asylsuchende in völlig überfüllten Lagern fest.