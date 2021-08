In Griechenland zieht die Regierung Konsequenzen aus den Waldbränden.

Ministerpräsident Mitsotakis erklärte im Parlament, man sei nicht gut genug vorbereitet gewesen, um mit diesem Phänomen fertig zu werden. Man werde bis ins letzte Detail die Fehler suchen, damit sie nicht wiederholt würden. Er kündigte unter anderem an, dass im nächsten Jahr mehr Löschflugzeuge eingesetzt würden. Außerdem werde es eine neue Behörde geben, die die Einsatzkräfte besser koordinieren solle.



Allein die Wald- und Buschbrände hätten in diesen Sommer mehr als 100.000 Hektar Land zerstört, teilte Mitsotakis weiter mit. Im Durchschnitt seien seit Anfang August 60 Brände pro Tag ausgebrochen. Zahlreiche Häuser sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen seien zerstört worden. Mitsotakis bedankte sich bei allen Staaten - darunter Deutschland -, für die Unterstützung, die sie in der Stunde der Not nach Griechenland entsandt hätten.

