Bundesentwicklungsminister Müller hat die überfüllten Flüchtlingslager in Griechenland als eine "Schande für Europa" bezeichnet.

Der CSU-Politiker sagte, er habe das Lager Moria auf Lesbos besucht und selbst gesehen, wie 20.000 Menschen zusammengepfercht in einem Lager lebten, das für 3.000 geplant gewesen sei. Nötig seien kleinere Einheiten mit menschenwürdigen Bedingungen nach UNO-Standards. Müller betonte, mit der Evakuierung von Kindern in europäische Länder sei das Problem nicht gelöst.



Deutschland will bis zu 500 Minderjährige aus den griechischen Lagern aufnehmen. In einem ersten Schritt waren 47 Kinder gekommen, deren Quarantäne gestern endete. Sie werden nun auf die Kommunen verteilt.