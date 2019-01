Nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister Kammenos hat der griechische Ministerpräsident Tsipras angekündigt, sich einer Vertrauensabstimmung im Parlament zu stellen.

Das teilte Tsipras vor Journalisten in Athen mit. Kammenos, Vorsitzender der nationalistischen Partei Anel, erklärte, er werde Tsipras nicht unterstützen. Dessen Partei Syriza stellt nur 145 der 300 Abgeordneten im Parlament. Kammenos hatte aus Protest gegen den Vertrag über die Namensänderung Mazedoniens seinen Rücktritt erklärt. Das Parlament in Skopje hatte am Freitag eine Verfassungsänderung gebilligt und damit die mit Athen vereinbarte Namensänderung in Republik Nord-Mazedonien umgesetzt. Die Entscheidung im griechischen Parlament steht noch aus. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte die Regierung dank der Stimmen mehrerer Oppositionsabgeordneter eine Mehrheit erhalten.



Hinter dem jahrelangen Namensstreit standen Befürchtungen in Griechenland, der Nachbarstaat könnte Ansprüche auf die gleichnamige griechische Provinz Mazedonien erheben.