Zwei Wochen nach den Waldbränden in Griechenland sind an zwei Stellen erneut Feuer ausgebrochen.

Im Süden der Insel Euböa mussten die Einwohner eines Dorfes in Sicherheit gebracht werden, weil ein Waldstück in Brand steht. Gegen Mittag brach dann auch rund 60 Kilometer nordwestlich von Athen ein Feuer aus. Betroffen ist ein dichtes Waldgebiet, in dem es schon in der vergangenen Woche tagelang gebrannt hat. Die Polizei evakuierte zwei Dörfer und sperrte eine Autobahn.



Seit Ende Juli sind bei hunderten Bränden in Griechenland mehr als 116.000 Hektar Wald in Flammen aufgegangen, mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.