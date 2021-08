Auf der griechischen Insel Euböa ist ein neuer Waldbrand ausgebrochen.

Berichten zufolge wurden erste Einwohner eines Dorfes in Sicherheit gebracht. Zudem hätten die Behörden vorsorglich Schiffe zur Evakuierung bereit gestellt. Betroffen ist der Süden von Euböa. Erst vor knapp zwei Wochen hatte es im Norden der Insel gebrannt. Seit Ende Juli sind bei hunderten Bränden in Griechenland mehr als 116.000 Hektar Wald in Flammen aufgegangen, mindestens drei Menschen kamen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.