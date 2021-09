Auf der griechischen Insel Samos ist ein neues Flüchtlingslager eröffnet worden.

Es bietet Platz für 3.000 Menschen. Die Anlage ist mit Stacheldraht und Überwachungskameras umgeben. Samos ist die erste Insel, die über ein sogenanntes geschlossenes Zentrum mit kontrolliertem Zugang verfügt. Weitere sind auf Lesbos und Chios geplant. Die Europäische Union hat dafür 276 Millionen Euro bereitgestellt.



Die Flüchtlinge in dem alten Lager auf Samos sollen am Montag in das neue Zentrum gebracht werden. Migrationsminister Mitarakis sagte, dort fänden sie

gute Lebensbedingungen und Sicherheit vor. Menschenrechtsorganisationen kritisierten dagegen die "geschlossen Lager" und erklärten, die Beschränkungen für die Migranten seien zu hoch.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.