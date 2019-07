In Griechenland ist das neue Kabinett von Regierungschef Mitsotakis vereidigt worden.

Das Finanzministerium übernimmt der 45-jährige Christos Staikouras, der bereits von 2012 bis 2015 als stellvertretender Ressortchef ein hartes Sparprogramm durchgesetzt hatte. Außenminister wird Nikos Dendiasm, der als pro-europäischer Konservativer gilt. Ministerpräsident Mitsotakis war bereits gestern vereidigt worden.



Eurogruppenchef Centeno mahnte Griechenland zu weiterer Haushaltsdisziplin. Bei einem Treffen mit seinen Ressortkollegen der Eurozone in Brüssel sagte Centeno, Zusagen seien Zusagen und müssten auch unter der neuen Regierung eingehalten werden. Breche man sie, leide die Glaubwürdigkeit, was zu einem Mangel an Vertrauen und schließlich zu einem Mangel an Investitionen und Wachstum führe.