Nach Ansicht des griechischen Notenbankchefs Stournaras muss Griechenland auf dem eingeschlagenen Reformkurs bleiben.

Stournaras sagte der Zeitung "Kathimerini", sollte sein Land jetzt oder in der Zukunft einen Rückzieher bei den gegebenen Versprechen machen, werde es nicht möglich sein, sich am Kapitalmarkt wieder zu akzeptablen Bedingungen Geld zu beschaffen. Griechenland ist seit 2010 von Hilfen der Euro-Partner und des Internationalen Währungsfonds abhängig gewesen und hat insgesamt mehr als 260 Milliarden Euro bekommen, um eine Staatspleite abzuwenden. Das dritte Rettungspaket, das ebenfalls mit Spar- und Reformauflagen verbunden war, läuft am Montag aus.