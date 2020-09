Nach der Zerstörung des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos durch einen Großbrand sollen die obdachlos gewordenen Menschen zunächst auf Schiffen und in Zelten unterkommen.

Das kündigte Migrationsminister Mitarakis an. In dem überfüllten Lager waren zuletzt 12.000 Personen untergebracht. Wie in Athen weiter mitgeteilt wurde, sollen in Kürze zwei Landungsschiffe der Kriegsmarine Obdachlose aufnehmen; auch eine griechische Reederei habe ein Schiff bereitgestellt. Zudem würden rund 400 unbegleitete Kinder von Lesbos aufs Festland gebracht.



Die Regierung geht davon aus, dass Migranten die Brände selbst gelegt haben, als sie gegen die Abriegelung des Lagers wegen mehrerer Corona-Fälle protestierten. Am Dienstagabend war es zu Unruhen gekommen, weil das Lager unter Quarantäne gestellt worden war. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP brach in Moria inzwischen ein neues Feuer aus. Viele Menschen, die noch in dem Lager ausgeharrt hätten, seien mit ihren Habseligkeiten vor den Flammen geflohen.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.