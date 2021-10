Im griechischen Olympia auf der Halbinsel Peloponnes wird heute das Feuer für die Winterspiele 2022 in Peking entfacht.

Die Flamme soll in einer traditionellen Zeremonie durch einen Parabolspiegel und Sonnenstrahlen entzündet werden. Wegen der Corona-Pandemie werden nur wenige geladene Gäste an der Feier in der antiken Stätte teilnehmen. Auch der traditionelle Fackellauf kann nicht wie üblich mit vielen Teilnehmern stattfinden. Die Fackel für die Olympischen Winterspiele wird am Abend zur Akropolis in Athen gebracht. Die Übergabe des Feuers an die chinesischen Organisatoren wird morgen im alten Panathinaikon-Stadion der griechischen Hauptstadt stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.