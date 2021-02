Die Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern auf der griechischen Insel Lesbos sind nach Einschätzungen des Hilfswerks Oxfam noch immer menschenunwürdig.

Seitdem die EU-Kommission im September Reformvorschläge gemacht habe, gebe es kaum Fortschritte, heißt es in einem gemeinsamen Bericht mit dem Griechischen Flüchtlingsrat. Von September bis zum Ende des Jahres seien gerade mal rund 2.000 Menschen in andere EU-Staaten umgesiedelt worden - weniger als halb so viel wie zuvor angekündigt. Unter den Geflüchteten komme es immer wieder zu Selbstmordversuchen, berichteten die Hilfsorganisationen. Sie warnten davor, den Migrationspakt umzusetzen, über den die EU-Mitgliedstaaten verhandeln und der Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen vorsieht. Dieser würde die Probleme in der Asylpolitik nur weiter fortführen. - Derzeit leben auf den griechischen Inseln rund 15.000 Geflüchtete.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.