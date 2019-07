In Athen sind zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen worden, die Migranten illegal von Griechenland über Italien nach Mitteleuropa bringen wollten.

Wie die Polizei mitteilte, hätten die Verdächtigen knapp 50 Menschen im Hohlraum eines Lastwagens und in einem Pkw zusammengepfercht. Die Migranten sollen bis zu 5.000 Euro an die Schleuser gezahlt haben.



Derzeit harren in Griechenland zehntausende Geflüchtete und Migranten aus. Seitdem für sie die Balkanroute weitgehend geschlossen ist, versuchen Schleuserbanden verstärkt, die Menschen per Fähre nach Italien zu bringen.