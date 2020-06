In der griechischen Ortschaft Malakasa nahe Athen haben Anwohner gegen ein Flüchtlingslager protestiert.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur ANA blockierten sie eine Zufahrtsstraße. Die Polizei setzte Tränengas ein. Es gab mehrere Verletzte. Zuletzt hatte sich in dem Lager ein Flüchtling mit dem Coronavirus infiziert. Den Anwohnern zufolge setzten sich mehrere Flüchtlinge über die deshalb verhängte Quarantäne hinweg und liefen durch die Ortschaft. In dem Camp leben rund 1.800 Personen.



Die griechische Regierung kündigte an, die Grenze zur Türkei wieder stärker zu befestigen. Außenminister Dendias sagte, die Migranten müssten daran gehindert werden, in die Europäische Union zu gelangen.