Auf den griechischen Inseln Lesbos und Chios ist die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen, die gegen den geplanten Bau neuer Flüchtlingslager protestiert haben.

Die schwersten Zwischenfälle gab es im Hafen von Mesta auf Chios. Aufgebrachte Einwohner versuchten, das Gelände zu blockieren. Sie forderten zudem die Schließung der bestehenden Lager.



Die Regierung in Athen will ungeachtet der Proteste an den Plänen zum Bau neuer Lager festhalten. In den bestehenden Einrichtungen harren mehr als 42.000 Menschen aus. Die Lager waren ursprünglich nur für 8.000 Männer, Frauen und Kinder angelegt.