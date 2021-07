In Griechenland dürfen sich die Menschen nur noch in den Innenräumen von Gastronomie- und Kulturbetrieben aufhalten, wenn sie gegen Corona geimpft sind.

Das gab Premierminister Mitsotakis am Abend in Athen bekannt. Beschäftigte im Gesundheitssektor und in der Altenpflege müssten sich zudem künftig verpflichtend impfen lassen - sonst könnten sie von ihrer Arbeit freigestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.