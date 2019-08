Die griechische Regierung will die Asylverfahren für Migranten beschleunigen, die aus der Türkei auf die Inseln im Osten der Ägäis übersetzen.

Innenminister Koumoutsakos sagte beim Besuch eines Registrierungszentrums auf der Insel Lesbos, wer kein Asyl erhalte, solle sofort wieder in die Türkei zurückgeschickt werden. Demnach soll das Verfahren innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden. Geplant ist, das Personal auf den Inseln aufzustocken. Bislang dauert die Bearbeitung der Asylanträge in vielen Fällen mehr als zwei Jahre. Koumoutsakos betonte, die Zahl der aus der Türkei ankommenden Flüchtlinge sei im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen. Die Lage in den Lagern sei unerträglich.