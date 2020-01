In Griechenland soll zum ersten Mal in der Geschichte des Landes eine Frau Präsidentin werden.

Ministerpräsident Mitsotakis hat Ekaterini Sakellaropoulou für das Amt vorgeschlagen. Es gilt als Formsache, dass das griechische Parlament die 63-jährige Juristin zur Präsidentin wählt, weil die Partei des Ministerpräsidenten, der sie unterstützt, in der Mehrheit ist. Mitsotakis sagte in einer Fernsehansprache, der Moment sei gekommen, sich der Zukunft zu öffnen.



Sakellaropoulou wäre die erste Präsidentin Griechenlands, und sie wäre auch das erste Staatsoberhaupt, das keiner Partei angehört. Wie in Deutschland auch, erfüllt das Präsidentenamt in Griechenland hauptsächlich repräsentative Zwecke.