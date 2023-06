Bei einem schweren Bootsunglück südwestlich von Griechenland könnten hunderte Flüchtlinge ums Leben gekommen sein. (Thanassis Stavrakis / AP / Thanassis Stavrakis)

Ziel ist es, an die Drahtzieher der Schlepperbande zu gelangen. Wie die Zeitung "Kathimerini" berichtet, handelt es sich bei den neun festgenommenen Ägyptern um Mitglieder eines großen Schleuserrings. Sie waren an Bord des untergegangenen Schiffes und wurden gemeinsam mit rund 100 weiteren Personen gerettet. Der Schleuserring soll allein in den vergangenen Monaten bis zu 18 Fahrten übers Mittelmeer aus Libyen nach Italien organisiert haben. Die neun Männer seien durch Aussagen anderer Überlebender identifiziert worden, hieß es.

Am Mittwoch war ein mit 500 bis 700 Migranten völlig überfüllter Fischkutter auf dem Weg von Afrika nach Europa gesunken. 78 Menschen wurden tot geborgen. Die anderen Passagiere befanden sich der Küstenwache zufolge unter Deck und wurden mit dem Boot in die Tiefe gerissen.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.