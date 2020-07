Erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie will die griechische Regierung mehrere Häfen wieder für Kreuzfahrtschiffe öffnen.

Nach Angaben von Tourismusminister Theocharis gilt die Anordnung ab August für die Häfen Piräus, Rhodos, Heraklion, Volos, Korfu und Katakolon. Alle Kreuzfahrtschiffe seien willkommen, sagte Theocharis. Zudem rief der Minister die Reedereien auf, ihr Angebot bis Ende des Jahres auszudehnen. In Griechenland endet in der Regel die Saison für Kreuzfahrten Anfang November. Das Land hat verglichen mit seiner Bevölkerung eine der niedrigsten Corona-Infektionsraten in Europa. Inzwischen muss in den meisten öffentlichen Räumen und Verkehrsmitteln aber auch dort ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.