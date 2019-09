Vor der griechischen Insel Chios sind beim Untergang eines Schlauchbootes sieben Migranten ums Leben gekommen.

Zwölf weitere seien gerettet worden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Küstenwache. Die Menschen waren heute früh in der Türkei aufgebrochen.



Zurzeit setzen zahlreiche Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln im Osten der Ägäis über. Die griechische Regierung kündigte inzwischen an, mehr als 10.000 Bewohner der dortigen Lager aufs Festland zu bringen.



Angesichts der neuen Flüchtlingsbewegungen will Bundesinnenminister Seehofer nächste Woche in die Türkei und nach Griechenland reisen. Ziel sei es, zu sondieren, wie das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei noch besser umgesetzt werden könne, teilte ein Ministeriumssprecher mit.