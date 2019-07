Griechenland steht vor einem Regierungswechsel. Bei der Parlamentswahl erreichte die konservative Nea Dimokratia unter ihrem Vorsitzenden Mitsotakis laut Hochrechnungen knapp 40 Prozent der Stimmen. Ministerpräsident Tsipras gestand seine Niederlage ein.

Da nach griechischem Wahlrecht die stärkste Partei 50 zusätzliche Mandate bekommt, könnte das Ergebnis der Nea Dimokratia für eine absolute Mehrheit im Parlament in Athen ausreichen. Die Partei gilt als proeuropäisch und wirtschaftsfreundlich. Mitsotakis kündigte Reformen an. Er habe ein starkes Mandat erhalten, das es ihm erlauben werde, Griechenland zu verändern, sagte der Chef der konservativen Partei Nea Dimokratia in Athen. Er kündigte ein Programm für geringere Steuern und mehr Arbeitsplätze und Investitionen an.



Verlierer der Wahl ist die linksgerichtete Syriza von Ministerpräsident Tsipras, der in den vergangenen Jahren harte Sparmaßnahmen durchgesetzt hatte. Sie kommt nach aktuellen Zahlen auf etwa 31,5 Prozent. Tsipras räumte seine Niederlage ein. Er habe dem Chef der konservativen Partei Nea Dimokratia, Mitsotakis, bereits telefonisch gratuliert, verlautete aus dem Büro des Regierungschefs in Athen.



Tsipras hatte nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai die ursprünglich für Oktober angesetzte Parlamentswahl um drei Monate vorgezogen. Wahlberechtigt waren rund zehn Millionen Bürgerinnen und Bürger.