Griechenland ist von einem Erdbeben erschüttert worden.

Die Europäische Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,1 an. Das Epizentrum lag gut 20 Kilometer nordwestlich von Athen. In der Hauptstadt brachen Telefon- und Mobilfunkverbindungen zusammen, außerdem gab es Stromausfälle. Dem staatlichen Fernsehsender ERT zufolge rettete die Feuerwehr rund ein Dutzend Menschen, die in Aufzügen eingeschlossen waren. Berichte über Verletzte liegen bisher nicht vor.