Bundespräsident Steinmeier hat in Griechenland der Opfer deutscher Verbrechen im Zweiten Weltkrieg gedacht.

Er besuchte das ehemalige Konzentrationslager Chaidari bei Athen. Dort waren während der deutschen Besatzung mehr als 20.000 Menschen interniert, darunter hunderte Widerstandskämpfer. Von Chaidari aus wurden auch Juden aus dem Süden und Westen Griechenlands nach Auschwitz deportiert und ermordet. Die Wehrmacht war 1941 in Griechenland einmarschiert. In der Folge kam es, auch durch Einheiten der SS, zu Massenerschießungen und anderen Gräueltaten.



Steinmeier hält sich zu einem Staatsbesuch in Griechenland auf und wird Gespräche mit Präsident Pavlopoulos und Regierungschef Tsipras führen. Dabei dürfte es auch um eine umstrittene griechische Forderung von Reparationszahlungen in dreistelliger Milliardenhöhe gehen, die Deutschland ablehnt. Im Falle einer Zwangsanleihe, die die Nazis erhoben hatten, könnte es dagegen Kompromissmöglichkeiten geben.