In der griechischen Hauptstadt Athen haben Tausende gegen eine Impfpflicht gegen Covid-19 im Gesundheitsbereich demonstriert.

Nachdem aus einer Gruppe von Demonstrierenden Gegenstände in Richtung der Polizei geworfen wurden, setzten die Einsatzkräfte Tränengas ein. Auch in Thessaloniki gingen Tausende gegen eine Impfpflicht auf die Straße. Agenturberichten zufolge zeigen Umfragen allerdings, dass eine Mehrheit der Griechen eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen wie das Personal im Gesundheitswesen befürwortet.



Ab Mittwoch ist die Corona-Impfung für alle Mitarbeiter in griechischen Krankenhäusern Pflicht. Mit dieser sowie weiteren Vorschriften reagiert die Regierung auf die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

