Bundeskanzlerin Merkel ist zum Auftakt ihres Besuchs in Griechenland mit Regierungschef Tsipras zusammengekommen.

Tsipras sagte bei der Begrüßung in Athen, Griechenland habe sich völlig verändert. Es sei Teil der Lösungen und nicht das Problem. Die früheren Spannungen mit Deutschland seien überwunden. Merkel würdigte die Reformanstrengungen Griechenlands in den vergangenen Jahren. Athen könne nun eine wichtige Rolle im Südosten Europas spielen.



Der zentrale Syntagma-Platz wurde wegen Merkels Besuch für Demonstrationen gesperrt, Kundgebungen durften nur weit entfernt stattfinden. Bei einem Besuch im Jahr 2012 wurde Merkel auf Plakaten mit Naziuniform und Hitlerbärtchen verunglimpft.



Griechenland war über Jahre mit Hilfsprogrammen vor dem finanziellen Zusammenbruch bewahrt worden. Kritik gab es damals an der Haltung Deutschlands. Im Sommer vergangenen Jahres konnte Griechenland den Euro-Rettungsschirm verlassen.