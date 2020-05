Griechenland hat angekündigt, seine Grenze zur Türkei stärker zu befestigen.

Außenminister Dendias sagte einer griechischen Zeitung, der Zaun entlang des Flusses Evros werde ausgebaut. Zur Begründung verwies er auf Äußerungen türkischer Regierungsmitglieder, wonach auch in Zukunft tausende Migranten versuchen könnten, dort die Grenze zu überwinden, um in die Europäische Union zu gelangen.



An dem Fluss, der auf griechisch Evros und auf türkisch Meric genannt wird, gibt es bereits einen zwölf Kilometer langen Zaun, weitere 26 Kilometer befinden sich im Bau. Medien gehen davon aus, dass die Grenze künftig auf mehr als 200 Kilometern Länge befestigt werden soll. Im Februar hatten viele Migranten dort ausgeharrt, nachdem die türkische Regierung die Grenze einseitig für offen erklärt hatte.