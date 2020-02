In Griechenland haben Streiks zu erheblichen Behinderungen geführt.

Nach Berichten örtlicher Medien ist vor allem die Küstenschifffahrt betroffen. In der Ägäis und im Ionischen Meer verkehre keine Fähre, hieß es. Zudem sei der Nahverkehr in der griechischen Hauptstadt Athen zum Erliegen gekommen.



Zum Streik aufgerufen hatten die Gewerkschaften. Sie fordern eine Erhöhung der Renten, die während der Finanzkrise in den vergangenen zehn Jahren fast halbiert worden waren.