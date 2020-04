Nach rund einem Monat Pause hat Griechenland wieder mit der Bearbeitung von Asylanträgen begonnen.

Die umstrittene Aussetzung der Verfahren sei zum 1. April beendet worden, sagte Migrationsminister Mitarachi in einer Videokonferenz mit den Abgeordneten des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten des Europaparlaments. EU-Innenkommissarin Johansson begrüßte den Schritt. Demnach haben auch die im vergangenen Monat angekommenen Migranten das Recht, Asyl zu beantragen. Griechenland hatte Anfang März einen generellen Asylstopp für mindestens einen Monat angekündigt. Die Regierung in Athen reagierte damit auf die einseitig von der Türkei angekündigte Öffnung der Grenzen. In der Folge hatten sich tausende Migranten auf den Weg Richtung Europa gemacht.



Das UNO-Flüchtlingshilfswerk und Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International kritisierten die Aussetzung der Asylverfahren als Verletzung von Völkerrecht und EU-Standards. Griechenland dagegen verteidigte die Maßnahme als notwendig für die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung.