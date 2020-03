"Terre des Hommes" fordert wegen der Lage auf den griechischen Inseln und an der türkisch-griechischen Grenze die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland.

Die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert aus einem Appell des Kinderhilfswerks an die Bundesregierung. Darin geht es um die Aufnahme von 5.000 besonders schutzbedürftigen Menschen. Die Regierung müsse darauf dringen, dass sich möglichst viele EU-Mitglieder einem solchen Programm anschlössen. "Ärzte ohne Grenzen" erklärte, in einem ersten Schritt gehe es um 140 erkrankte Kinder und ihre Familien.



EU-Ratspräsident Michel spricht heute in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die Situation an der Grenze zu Griechenland. Erdogan hatte am Wochenende erklärt, die Grenzen seines Landes zur EU seien für Migranten nun geöffnet. Seitdem harren mehrere tausend Menschen auf der türkischen Seite aus.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther bekräftigte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sein Land sei bereit, minderjährige Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland aufzunehmen.



Einen Kommentar des ARD-Korrespondenten Christian Buttkereit können Sie hier nachlesen. Der Deutschlandfunk hat zu dem Thema auch einen Hintergrund gesendet, den Sie hier finden.