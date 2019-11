Der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Grandi, hat die griechische Regierung aufgerufen, die Lebensbedingungen für Migranten dringend zu verbessern.

Nach einem Besuch auf der Insel Lesbos sagte Grandi, es sei nicht hinnehmbar, unter welch miserablen Zuständen die Menschen dort leben müssten. Unabhängig von ihrem rechtlichen Status dürfe man sie nicht in dieser Weise Gewalt und Ausbeutung aussetzen. Die Zahl der Flüchtlinge, die in Lagern auf den griechischen Inseln untergebracht sind, ist nach Angaben griechischer Medien im vergangenen halben Jahr von 14.000 auf 40.000 gestiegen.



Die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" erklärte, die Lebensbedingungen dort glichen jenen in Kriegsgebieten oder nach Naturkatastrophen. Die europäische Flüchtlingspolitik füge tausenden Menschen unermessliches Leid zu, sagte der Präsident der Organisation, Christou, und forderte, die Lager zu evakuieren.