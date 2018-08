Die Vereinten Nationen haben die griechische Regierung wegen der Zustände in den sogenannten Hotspots für Flüchtlinge auf den Inseln in der Ägäis kritisiert.

Die Flüchtlingslager seien total überfüllt, sagte ein Sprecher des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Genf. Tausende Flüchtlinge, darunter viele Kinder, lebten in unzureichenden und sich schnell verschlechternden Verhältnissen. Allein in dem Lager Moria auf der Insel Lesbos seien mehr als 7.000 Asylsuchende in Unterkünften untergebracht, die nur für 2.000 Menschen ausgelegt seien. Ähnlich sehe es in den Registrierungslagern auf den anderen Inseln aus. Das UNHCR ist nach eigenen Angaben insbesondere besorgt über die unzureichenden sanitären Einrichtungen, Auseinandersetzungen zwischen frustrierten Gruppen und die Zunahme von sexueller Belästigung und Übergriffen.