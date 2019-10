Sozialverbände haben an die Bundesregierung appelliert, geflüchtete Kinder und Jugendliche aus Griechenland aufzunehmen.

In einem offenen Brief rufen die Verbände zum Schutz der Kinder und zur Entlastung Griechenlands auf. Bevor es Winter werde, müsse dringend gehandelt werden. Das Schreiben wurde anlässlich des Besuchs von Bundesinnenminister Seehofer in Griechenland verbreitet. Zu den 19 Unterzeichnern zählen der Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Pro Asyl, die Diakonie Deutschland und der Paritätische Gesamtverband.



Dem Bundesfachverband zufolge leben derzeit mindestens 4.100 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Griechenland. Es gebe aber nur rund 1.000 kinder- und jugendgerechte Unterbringungsplätze.

Türkei weist Anschuldigungen zurück

Der türkische Außenminister Cavusoglu hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach sein Land für einen Anstieg der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln verantwortlich ist. Anstatt solche Anschuldigungen zu äußern, solle man besser diskutieren, wie das Problem zu lösen sei, sagte Cavusolglu. Er reagierte damit auf Kritik des französischen Präsidenten Macron sowie Griechenlands an der türkischen Flüchtlingspolitik. Cavusoglu äußerte sich nach einem Treffen mit Bundesinnenminister Seehofer und EU-Migrationskommissar Avramopoulos. Seehofer hält sich derzeit zu Gesprächen in Ankara auf und reist am Nachmittag weiter nach Griechenland.



Dort bekräftigte Regierungschef Mitsotakis, dass sein Land die Asylgesetze verschärfen werde. Bei einer Debatte im Parlament sagte er, wer nicht kooperiere, werde künftig in geschlossenen Abschiebelagern interniert. Das gelte auch für Migranten, die sich weigerten, von einem Flüchtlingslager zu einem anderen gebracht zu werden, oder die nicht zu Gesprächen in Zusammenhang mit ihrem Asylantrag erschienen.