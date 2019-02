Das griechische Parlament hat sich in einem ersten Schritt für eine Änderung der Verfassung ausgesprochen, um Ermittlungen gegen korrupte Politiker zu erleichtern.

Wie das Büro von Ministerpräsident Tsipras in Athen mitteilte, stimmten die Abgeordneten dafür, den Schutz von Ministern und Abgeordneten vor Strafverfolgung anzupassen. Über die konkreten Änderungen wird noch beraten, in einem Monat muss dann erneut darüber abgestimmt werden. Auch nach der Parlamentswahl, die spätestens im Oktober stattfinden soll, wäre eine weitere Abstimmung nötig. Hintergrund des Vorstoßes sind stockende Ermittlungen in Schmiergeldaffären.