Das Ende der internationalen Griechenland-Hilfen löst Erleichterung auf der einen Seite und Bedenken auf der anderen Seite aus. Griechenlands ehemaliger Finanzminister Varoufakis sieht sein Land in einer düsteren Lage. Er sagte der "Bild"-Zeitung, Griechenland stehe am selben Punkt wie vor den Finanzhilfen und versinke jeden Tag tiefer im gleichen schwarzen Loch.

Der Journalist und Griechenland-Kenner Niels Kadritzke sagte im Deutschlandfunk Kultur, in bestimmten Bereichen könne man von einer humanitären Katastrophe sprechen. Vor allem der ärmste Teil der Gesellschaft sei noch einmal abgestürzt, hier gebe es Massenarmut. In den Krisenjahren habe auch die Ungleichheit zwischen arm und reich zugenommen, dies sei ein bedenkliches Zeichen für die Moral der Gesellschaft. Würde man sich überlegen, dass ähnliche soziale Verwerfungen in Deutschland eingetreten wären, dann hätte man ein rechtsradikales Problem, was es in Griechenland so nicht gegeben habe, so Kadritzke.



Ministerpräsident Tsipras äußerte sich bisher nicht, stellte aber eine Ansprache in Aussicht. Die geplanten Feierlichkeiten zum Ende der Finanzhilfen wurden laut Medienberichten wegen der Brand-Tragödie in Athen mit mindestens 96 Toten vor einem Monat abgesagt.



Positive Reaktionen kamen unter anderem von der EU-Ratspräsident Tusk. Er gratulierte dem griechischen Volk über Twitter mit den Worten "Ihr habt es geschafft!". EU-Finanzkommissar Moscovici sprach vom Ende einer existenziellen Krise für die Eurozone. Eurogruppen-Chef Centeno zeigte sich zuversichtlich, dass das Land ohne weitere Hilfsprogramme finanziell auf eigenen Beinen stehen kann.



In den vergangenen acht Jahren sind von den Euro-Partnern und dem Internationalen Währungsfonds insgesamt 289 Milliarden Euro nach Athen geflossen. Die Auswirkungen der Sparprogramme sind in Griechenland nach wie vor stark zu spüren. Die meisten Menschen haben rund ein Viertel ihres Einkommens verloren, jeder Fünfte ist arbeitslos.