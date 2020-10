Auf der griechischen Insel Lesbos stehen Teile des provisorischen neuen Flüchtlingslagers Kara Tepe nach heftigen Regenfällen unter Wasser.

Medienberichten zufolge wurden 80 der mehr als 1.000 Zelte überschwemmt. Die Menschen, die in den betroffenen Zelten wohnten, wurden in Gebäuden in der Gemeinde untergebracht. Das Camp war errichtet worden, nachdem das ursprüngliche Lager Moria durch einen Brand zerstört wurde.



Ein Sprecher der EU-Kommission betonte, bei Kara Tepe handle es sich um eine vorläufige Einrichtung. Die Bedingungen dort könnten nicht annähernd perfekt sein. Man arbeite gemeinsam mit den griechischen Behörden an besseren Unterkünften. In Kara Tepe leben nach UNO-Angaben etwa 7.800 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.