In Teilen Südeuropas und der Türkei kämpfen die Menschen weiter gegen heftige Waldbrände und extreme Hitze. Nach dem Ausbruch eines Großbrandes im Norden der griechischen Hauptstadt Athen waren Löschflugzeuge und Hubschrauber gegen die außer Kontrolle geratenen Flammen im Einsatz. Medienberichten zufolge mussten Anwohner ihre Häuser verlassen, außerdem wurden Kinder aus einem Ferienlager in Sicherheit gebracht.

Dicke Rauchschwaden waren laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur aus allen Teilen Athens sichtbar, Asche sei auf die Stadt niedergegangen. Die Rauchwolken dehnten sich weit ins Ägäische Meer aus. Das primäre Ziel sei, Menschenleben zu retten, sagte der griechische Minister für Bürgerschutz, Chrysochoidis nach einer Krisensitzung. In Griechenland gibt es zurzeit eine Hitzewelle. Wie die dpa weiter berichtet, zeigten die Thermometer in Athen am Dienstag 44 Grad. Bei Langadas nahe Thessaloniki wurden demnach 47 Grad gemessen. Die Hitzewelle wird von zahlreichen weiteren Bränden begleitet, unter anderem auf der Ferieninsel Rhodos. Feuer wurden auch von der Insel Euböa, der Halbinsel Peloponnes und auf der Urlaubsinsel Kos gemeldet. Insgesamt tobten am Dienstagabend landesweit 40 Brände, teilte ein Sprecher des Zivilschutzes mit. Informationen über Opfer gab es nicht.

Mehrere Tote bei Bränden in der Türkei

In der Türkei starben bei Waldbränden acht Menschen, darunter laut Medienberichten ein deutsch-türkisches Ehepaar in der Region Antalya. Das Auswärtige Amt bestätigte diese Berichte heute nicht. 156 Brände sind laut der türkischen Kommunikationsdirektion in der vergangenen Woche in dem Land ausgebrochen. Davon seien bis zum Dienstagmorgen 146 unter Kontrolle gebracht worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurden seit Jahresbeginn nach Behördenangaben schon fast 95.000 Hektar Fläche durch Brände zerstört. In den Jahren 2008 bis 2020 waren es demnach im gleichen Zeitraum durchschnittlich rund 13.500 Hektar.

Auch Italien stark betroffen

Ebenfalls von heftigen Waldbränden betroffen ist der Süden Italiens. Nach Angaben der Feuerwehr verbesserte sich die Situation zuletzt aber etwas. Gestern wurden auf Sizilien zwei mutmaßliche Brandstifter im Alter von 80 und 25 Jahren festgenommen. Laut Polizei wurden sie auf frischer Tat ertappt.



