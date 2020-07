In Griechenland gibt es nach Angaben der Behörden mehr als 50 Wald- und Buschbrände.

Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an, teilte die Zentrale der Feuerwehr in Athen mit. Der größte Brand befinde sich nahe Korinth, 90 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt Athen. Dieser sei unter Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern teilweise unter Kontrolle gebracht worden.



Auch aus Sibirien werden anhaltende Brände gemeldet. Dort ist eine Fläche so groß wie das Bundesland Brandenburg betroffen.