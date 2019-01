In der griechischen Hauptstadt Athen haben zehntausende Menschen gegen einen Kompromiss zur Umbenennung Mazedoniens protestiert.

Die Veranstalter sprachen von mehr als 100.000 Demonstranten. Am Rande der Kundgebung kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, weil einige Teilnehmer randalierten. Den Berichten zufolge hatten sie Beamte mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen und versucht, in den Hof des Parlaments einzudringen.



Die Demonstration richtet sich gegen die geplante Ratifizierung der Namensänderung des Nachbarlands Mazedoniens in "Nord-Mazedonien". Das Parlament in Athen stimmt in der kommenden Woche darüber ab. Viele Griechen sind gegen die Umbenennung, weil auch eine nordgriechische Provinz den Namen Mazedonien trägt. Es werden Gebietsansprüche befürchtet.



Das Parlament in Mazedonien hat das Abkommen bereits ratifiziert. Durch den Konflikt wird bisher die Aufnahme des Landes in die EU und die NATO blockiert.