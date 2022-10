Militärparade zum Nationalfeiertag in Thessaloniki in Griechenland. (AP / Giannis Papanikos)

Die Parade fand in der Hafenstadt Thessaloniki statt. Die zehn Panzer sind im Rahmen eines Ringtauschs in Griechenland angekommen. Dafür liefert die griechische Regierung ihrerseits Schützenpanzer sowjetischer Bauart an die Ukraine.

Die Idee des Ringtauschs entstand kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar. Die ukrainischen Streitkräfte sollen dadurch so schnell wie möglich mit sowjetischen Systemen versorgt werden, weil sie dafür keine zusätzliche Ausbildung benötigen. Insgesamt will Deutschland 40 Marder-Schützenpanzer an Griechenland liefern, dafür werden 40 Panzer aus Griechenland in die Ukraine gebracht.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.