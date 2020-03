Griechische Sicherheitskräfte haben an der Grenze zur Türkei erneut Tränengas gegen Migranten eingesetzt.

Hunderte Menschen hätten versucht, die Grenze bei Kastanies zu passieren und nach Griechenland zu gelangen, berichtet das griechische Staatsfernsehen. Laut der UNO-Organisation für Migration harren rund 13.000 Menschen im Grenzgebiet aus. Der türkische Präsident Erdogan hatte am Wochenende erklärt, Flüchtlinge, die in die EU wollten, nicht mehr aufzuhalten.



Die Türkei sieht sich durch die anhaltenden Kämpfe in der nordsyrischen Provinz Idlib mit einer anhaltenden Flüchtlingsbewegung aus dem Nachbarland konfrontiert. Erdogan trifft sich am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Putin. Die Spannungen zwischen der Türkei und Russland hatten sich zuletzt verschärft. In der vergangenen Woche wurden mehr als 30 türkische Soldaten in Idlib getötet. Ankara startete daraufhin eine Gegenoffensive.

Frontex sieht weitere Zuspitzung

Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze mit tausenden Flüchtlingen wird sich nach Einschätzung der EU-Grenzschutzagentur Frontex in den kommenden Tagen weiter zuspitzen. Dies geht aus einem internen "Frontex"-Bericht hervor, aus dem die Zeitung "Die Welt" zitiert.



Darin heißt es demnach, es werde schwierig sein, den massiven Strom von Menschen zu stoppen, die sich auf die Reise gemacht hätten. Selbst wenn die türkischen Behörden doch wieder damit begännen, Grenzübertritte zu verhindern, sei ein Anstieg des Drucks zu erwarten. Frontex hatte die Alarmstufe gestern bereits auf "hoch" gesetzt. Nach Angaben der Vereinten Nationen harren rund 13.000 Menschen auf der türkischen Seite der Grenze aus.

Wasserwerfer und Tränengas

Die griechische Polizei setzte bereits gestern Wasserwerfer und Tränengas gegen die Migranten ein. Ministerpräsident Mitsotakis sagte in Athen, man werde jeden zurückschicken. Er forderte die volle Unterstützung der Europäischen Union beim Grenzschutz. Der EU-Außenbeauftragte Borrell kündigte ein Sondertreffen der europäischen Außenminister für diese Woche an; ein genauer Termin steht noch nicht fest.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, verteidigte das Vorgehen Athens. Griechenland habe das Recht, die Grenzen zu schließen, sagte er im Deutschlandfunk. Der Einsatz von Tränengas sei dabei gerechtfertigt. Weber betonte, die EU wolle helfen, beispielsweise, indem feste Flüchtlingskontingente aus der Türkei nach Europa geholt würden.

Durchsagen auch per SMS

Unser Korrespondent Panajotis Gavrilis ist zur griechischen Seite der Grenze gereist. Er berichtete im Deutschlandfunk (Audio-Link), nach Medienberichten seien derzeit Militärfahrzeuge direkt an der Grenze unterwegs, um Durchsagen an die wartenden Menschen weiterzugeben. Sinngemäß heiße es darin: Ihr braucht es nicht zu versuchen, die Grenze ist dicht. Es würden auch SMS an Nummern verschickt, die sich über Roaming in griechische Funkmasten eingewählt hätten.



ARD-Korrespondentin Karin Senz berichtet von der Grenze (Audio-Link), dass viele Menschen ihre wenigen Habseligkeiten am Leib trügen und nicht einmal einen Koffer mit sich führten. Die türkischen Beamten ließen die Menschen oft problemlos durch. Viele Flüchtlinge seien aber wütend auf die griechischen Behörden, die sie dann doch nicht ins Land ließen.