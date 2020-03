Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze bleibt angespannt.

Nach griechischen Medienberichten wurden etwa in der vergangenen Nacht und heute früh immer wieder von türkischer Seite Tränengas, Rauchbomben und Blendgranaten eingesetzt. Fotos von AP zeigen auch, wie Migranten Steine in Richtung griechische Polizei werden, die ihrerseits Wasserwerfer einsetzt. Zudem kursiert ein Video der griechischen Polizei, das zeigen soll, wie ein gepanzertes türkisches Fahrzeug versucht, einen Teil des Grenzzauns einzureißen. Die Berichte sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen, weil das Grenzgebiet abgesperrt ist.



Bereits gestern kam es dort zu Auseinandersetzungen, bei denen auf beiden Seiten der Grenze Tränengas eingesetzt wurde - was sich Griechenland und die Türkei auch gegenseitig vorwerfen.



An der Grenze zwischen beiden Ländern halten sich Tausende Migranten auf, in der Hoffnung, in die Europäische Union zu gelangen. Griechenland hat die eigene Seite des Übergangs bei Kastanies abgeriegelt und argumentiert, die EU-Außengrenze schützen zu müssen. Die griechische Regierung wirft der Türkei vor, die Flüchtlinge geradezu zum Grenzübertritt zu ermuntern, wenn nicht gar zu drängen.



Spitzenvertreter der EU, darunter auch Kommissionspräsidentin von der Leyen, zeigten sich vor einigen Tagen bei einem Besuch an der Grenze solidarisch mit Griechenland. Der stellvertretende Migrationsminister Koumoutsakos sagte der Welt am Sonntag zum Vorgehen der griechischen Behörden, man habe eine Balance finden müssen zwischen internationalen Gesetzen und dem Schutz der Grenzen. Er denke, es sei gelungen, eine angemessene Lösung zu finden, so der Minister.



Der türkische Präsident Erdogan hatte vor einer Woche die Grenzen seines Landes zur EU für offen erklärt. Inzwischen wies er die Grenzbehörden jedoch an, Migranten zumindest nicht mehr über die Ägäis nach Griechenland durchzulassen.



Dort griff die türkische Küstenwache heute rund 120 Menschen in Booten auf. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu wurden die Migranten wieder auf das türkische Festland gebracht.