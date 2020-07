Die griechischen Behörden haben in den Flüchtlingslagern im Land die Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie verlängert.

Wie das Ministerium für Migration in Athen mitteilte, gilt die Beschränkung nun bis zum 19. Juli. Kritiker werfen der Regierung vor, die Ausbreitung des Erregers als Vorwand zu missbrauchen, um die Lager weiter abzuriegeln. Die Flüchtlinge dürfen die Lager nur tagsüber und in Gruppen von weniger als zehn verlassen. Zudem gilt eine Obergrenze von 150 Menschen pro Stunde. Ein Sprecher der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" sagte, mit Gesundheitsschutz hätten diese Maßnahmen nichts zu tun, weil es in den Lagern bislang keine Ansteckungen mit dem Coronavirus gebe.