Angesichts der dramatischen Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln hat der Grünen-Vorsitzende Habeck eine Evakuierung der dortigen Lager gefordert.

Habeck sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", es herrsche Überfüllung, die Hygiene sei miserabel und es gebe fast keine medizinische Ausstattung. Wenn in diesen Elendslagern das Coronavirus ausbräche, wären die Folgen katastrophal. Deutschland sollte helfen und, wie bereits zugesagt, Kinder aus den Lagern aufnehmen, meinte Habeck. Natürlich sei dies in der aktuellen Lage schwierig, aber die Lehre aus Corona müsse mehr Kooperationsgeist, Entschlossenheit und Solidarität sein. Das gelte im eigenen Land wie international, so der Grünen-Vorsitzende.